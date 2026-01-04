Anadolu Ajansı
Başkentte feci kaza! Otomobil bariyer ve minibüse çarptı
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce beton duvara ardından minibüse çarptı. Feci kazada arabada bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 06 FT 6207 plakalı otomobil, Etimesgut ilçesi Ayaş Bulvarı istikametinde kontrolden çıkarak önce beton bariyere ardından H.S. yönetimindeki 06 EJT 417 plakalı minibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Sağlık ekipleri, otomobildeki Y.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.Ç. ile yanında bulunan S.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.
