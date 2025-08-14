Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in işgal planına sert tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs’ü Batı Şeria’dan ayıracak ve Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamasını kınadı. Bakanlık, bu adımın uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saydığını belirterek, "Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır. Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planını onaylaması hakkında" yazılı açıklama yayımlayarak işgalci Tel Aviv yönetimine sert tepki gösterdi.

"KALICI BARIŞ UMUTLARINI HEDEF ALMAKTADIR"

Açıklamada, "İsrail’in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"FİLİSTİN HALKININ HAKLI DAVASINI VE KARARLI MÜCADELESİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesinin, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

SMOTRİCH "E1" PROJESİNİ ONAYLAYACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu. İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

