Bakan Fidan, Mossad Direktörü ile görüştü iddiaları yalanlandı

Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diplomatik kaynaklar, Bakan Hakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile görüştüğü iddiasını yalanladı. Kaynaklar "Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha’da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi" açıklamasında bulundu.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanın Hakan Fidan’ın Doha’ya ziyareti sırasında Mossad Direktörü ile görüştüğüne ilişkin yabancı bir medya kuruluşunda çıkan haberi yalanladı.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Gazze ve bölgesel konuları ele almak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği ziyarette İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın direktörü ile görüştüğü haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.

Bakan Fidan, Mossad Direktörü ile görüştü iddiaları yalanlandı - 1. Resim

FİDAN RESMİ TEMASLAR İÇİN DOHA'DAYDI

Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha’da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi" denildi.

