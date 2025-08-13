Bakan Fidan Katar'da! El Sani ile görüştü
Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile görüştü.
