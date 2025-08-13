Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Fidan Katar'da! El Sani ile görüştü

Bakan Fidan Katar'da! El Sani ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Fidan Katar&#039;da! El Sani ile görüştü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Bakan Fidan Katar'da! El Sani ile görüştü - 1. Resim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Katar'a geldi.

Bakan Fidan, temasları çerçevesinde başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

Okul servislerinden zam talebi! Veliler isyanda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı - GündemÖzgür Özel hakkında soruşturma başlatıldıTel Aviv'den itiraf niteliğinde sözler: Erdoğan oyun oynamıyor, İsrail'in hayalini bitiriyor  - Gündem"Erdoğan oyun oynamıyor, hayallerimizi bitiriyor"İstanbul'da motosikletli çetelere operasyon! 69 çete üyesi tutuklandı - Gündemİstanbul'da motosikletli çetelere operasyon!Külliye'de kritik Yüksek İstişare Kurulu toplantısı! Masadaki en önemli konu aile - GündemMasadaki en önemli konu aileAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Haddini bildirmekten asla geri durmayız - Gündem"Haddini bildirmekten asla geri durmayız!"Kabus sürüyor! Mersin'de orman yangını, 3 mahalle tahliye edildi - GündemKabus sürüyor! 3 ilde orman yangın
Sonraki Haber Yükleniyor...