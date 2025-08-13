Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye, Ankara’dan dünyaya seslendi: Süveyda'daki olayları Netanyahu kışkırttı

Suriye, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuşarak, Süveyda’daki olayların bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kışkırtıldığını söyledi. Şeybani, “İsrail, mezhep çatışması çıkararak Suriye’yi bölmeye ve kaosa sürüklemeye çalışıyor” diyerek bölgedeki istikrarsızlığın sorumlusunu açıkça işaret etti.

Suriye Dışişleri Bakanı  Esad Hasan Şeybani, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye’ye gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a 7 Ağustos'ta bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Bakan Fidan, hem Suriyeli mevkidaşı Şeybani hem de Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmişti. 

"SURİYE HASSAS BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Bakan Şeybani, konuşmasında Suriye’nin yıllarca süren savaşın ardından her evi etkileyen derin yaralar taşıdığını vurguladı:

“Eski rejim döneminde yaşanan yıkım ve milyonlarca Suriyelinin çektiği acılardan bahsetmeden gelecekten söz edemeyiz.”

"İSRAİL BÖLGEMİZİN İSTİKARARINI TEHDİT EDİYOR"

Şeybani, İsrail’in müdahalelerinin ve saldırılarının Suriye ile tüm bölgenin istikrarını tehdit ettiğini söyledi. Ayrıca ülkeyi bölmeye ve kaos oluşturmaya yönelik dış baskılarla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

MÜLTECİLER DÖNÜYOR MU?

Siyasi iş birliği ve güvenlik koordinasyonu konularını Fidan ile görüştüklerini belirten Şeybani, yerinden edilmiş Suriyelilerin kademeli olarak köylerine dönmesini memnuniyetle karşıladıklarını yineledi.

"SÜVEYDA OLAYLARINI İSRAİL KIŞKIRTTI"

Süveyda’nın Suriye’nin asli bir parçası olduğunu belirten Şeybani, buradaki olayların mezhep çatışması çıkarmak amacıyla İsrail tarafından kışkırtıldığını açıkladı. İhlal faillerinin hesap vereceğini ve tüm vatandaşların korunacağını vurguladı.

HASEKE KONFERANSINA ELEŞTİRİ

Şeybani, geçtiğimiz günlerde Haseke’de düzenlenen konferansın Suriye halkını temsil etmediğini, terör örgütü SDG’nin devlet kurumlarına entegrasyonu anlaşmasının ihlal edildiğini ve Süveyda olaylarının istismar edilmeye çalışıldığını söyledi.

