Suriye ordusu, Halep’te SDG sızma girişimini püskürttü: Bir asker hayatını kaybetti

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’in doğusundaki Tel Maaz bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG’nin ana omurgasını oluşturan SDG güçlerine bağlı iki grubun Suriye Ordusu mevzilerine sızma girişiminin engellendiğini duyurdu.

Çatışmada bir asker hayatını kaybetti.

GECE YARISI SIZMAYA ÇALIŞTILAR

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın 12 Ağustos sabahı saat 02.35 sıralarında meydana geldi.

İki SDG militanı Tel Maaz’daki ordu mevzilerine ilerlediği, çatışma kuralları çerçevesinde ateş açılarak grupların orijinal mevzilerine geri çekilmek zorunda bırakıldığı kaydedildi.

HALEP ÇEVRESİNDE GERGİNLİK TIRMANIYOR

Açıklamada, SDG’nin Menbic ve Deyr Hafir’de ordu noktalarını hedef aldığı, Halep’te bazı yolları kapattığı ve hükümetle yapılan anlaşmaları ihlal ettiği belirtildi.

Bakanlık, bu tür saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı ve “Provokasyonlar devam ederse sonuçları olacaktır” dedi.

AMMAN'DA KRİTİK ÜÇLÜ TOPLANTI

Öte yandan Ürdün ve Suriye dışişleri bakanları ile ABD’nin özel temsilcisi Tom Barrack, Suriye dosyasını görüşmek üzere Amman’da bir araya geldi.