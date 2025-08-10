Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
SDG için yolun sonu göründü! Suriye’de son kozlarını oynuyor, operasyon geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Terörsüz Türkiye sürecinde takvim işlerken ABD’nin de artık giderek desteğini çektiği SDG’ye Suriye ordusuna entegre olmaları için verilen süre doluyor. SDG sözünde durmazsa Ankara’nın da destekleyeceği askerî operasyonlar gündeme gelebilecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için hem güvenlik boyutu ile hem de TBMM boyutuyla takvim işlerken, sürecin herhangi bir provokasyona uğramaması için hızlı hareket ediliyor.

Edinilen bilgilere göre Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin irili ufaklı bazı provokasyonlar güvenlik birimleri tarafından önlendi. Provokasyonların başarıya ulaşmaması için büyük çaba harcanırken, diğer dünya örneklerinden farklı olarak Türkiye’deki süreçte takvim hızlı ilerliyor. Kuzey Irak’ta silahların teslim edilip imhası sırasında, önce bu silahların Türk yetkililerince seri numaraları alınarak kayıt tutulduğu ifade edildi. Türkiye’deki sürecin, Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanması nedeniyle sekteye uğrayabileceği endişesi nedeniyle de PKK’nın silahları imha etmesinde hızlı hareket ediliyor.

SDG İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanması konusunda Ankara ve Şam yönetimi tam anlamıyla ortak hareket ediyor. ABD’nin de artık giderek desteğini çektiğini bu yapının son kozlarını oynadığı belirtiliyor. Güvenlik bürokrasisine göre, SDG, eninde sonunda Suriye ordusuna entegre olmak zorunda kalacak. SDG’ye, Suriye ordusuna katılmak için verilen süre eylül ayında dolacak. Ancak, örgüt somut adımlar atarsa entegrasyon için verilen sürenin yıl sonuna esnetilmesi gündemde. Bu süre içinde SDG entegrasyona yanaşmazsa, Türkiye’nin de destekleyeceği askerî operasyonlar gündeme gelebilecek.Ankara ve Şam ‘Özerk yapı veya ademimerkeziyetçi yönetim’ şeklindeki taleplere asla onay vermeyecek. SDG’nin gücünün tamamının da Kürtlerden oluşmadığı, Haseke ve Kamışlı’da 4-5 binlik Kürt gücünün bulunduğu, kalanların Arap aşiretler ve Hristiyanlardan oluştuğuna dikkat çekiliyor. Arap aşiretlerin de entegrasyondan yana olduğu hatırlatılıyor.

KAMPTAKİ AİLELERİN DÖNÜŞÜ

Öte yandan, Mahmur ve Sincar’daki kamplarda bulunan ailelerin Türkiye’ye dönüşü konusunda da bir hazırlık yapıldığı kaydediliyor. Bu ailelerin isterlerse Türkiye’ye dönmeleri konusunda herhangi bir engel çıkarılmayacak. PKK üst yönetiminin farklı ülkelere gitmeleri konusunda da Afrika ülkeleri bir seçenek olarak masada dururken, bu konu silah bırakma sürecinin tamamlanmasından sonra ele alınacak.

SİVİL HAYATA KATILIM

Meclis’te kurulan komisyonun yapacağı çalışmalar da sürece büyük katkı verecek. Güvenlik bürokrasisinin siyasi mekanizmalara mevcut yasalarla sürecin yürümeyeceğini ilettiği bildirildi. Bu kapsamda, silah bırakmanın sosyolojik ve psikolojik altyapısının hazırlanması ve silah bırakan örgüt üyelerinin sivil hayata dönüşünün sağlanması için idari ve bazı yeni yasal düzenlemeler yapılması gerektiğinin aktarıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

