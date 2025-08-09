Şam’dan sürpriz karar: Paris görüşmelerine katılmayacak

Suriye yönetimi, terör örgütü YPG'nin güdümündeki SDG ile Fransa’nın başkentinde yapılması planlanan toplantıya gitmeme kararı aldı.

Resmî ajans SANA’ya konuşan hükümete yakın kaynak, kararın Haseke’de düzenlenen “SDG Konferansı” nedeniyle alındığını belirtti.

Şam, söz konusu konferansta “ayrılıkçı isimlerin” ağırlanmasının, 10 Mart’ta varılan Şam-SDG anlaşmasını ihlal ettiğini ve “eski rejim dönemini yeniden canlandırma girişimi” olarak gördüğünü iletti.

Al-Monitor’un iddiasına göre ise bu kararın arkasında Türkiye’nin yoğun diplomatik baskısı var. Raporda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyareti sırasında Paris toplantısının iptali için doğrudan girişimde bulunduğu öne sürüldü.

ŞAM'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Suriye devlet ajansı SANA, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, SDG ile Paris’te yapılması planlanan görüşmelere katılınmayacağını duyurdu. Kaynak, daha önce düzenlenen bir forumu “anlaşmanın ihlali” olarak nitelendirdi.

TÜRK BASKISI İDDİASI

Al-Monitor’un diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin Şam yönetimine Paris toplantısını iptal etmesi için baskı yaptığı öne sürüldü. Habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz hafta Şam’a yaptığı ziyaretin hedeflerinden biri de bu oldu.

ABD ve Fransa destekli görüşmeler, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile SDG'nin elebaşı Mazlum Abdiarasında siyasi ve askeri entegrasyonu içeren bir çerçeve anlaşmasını ilerletmeyi amaçlıyordu.

ANKARA PARİS'E KARŞI, AMMAN'I ÖNERDİ

Türkiye, Fransa’nın “Kürt yanlısı” tavrının müzakerelerin seyrini etkileyebileceğinden endişe ederek, görüşmelere ev sahipliği yapacak ülke olarak Amman’ı önerdi. Kaynaklara göre Ankara, Paris’te yapılacak görüşmelerde etkisinin azalacağından kaygı duyuyor.

Ayrıntılar geliyor...