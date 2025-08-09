Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Şam’dan sürpriz karar: Paris görüşmelerine katılmayacak

Şam’dan sürpriz karar: Paris görüşmelerine katılmayacak

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Şam’dan sürpriz karar: Paris görüşmelerine katılmayacak
Suriye, YPG/PKK, SDG, Terör, Haseke, Şam, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye yönetimi, terör örgütü YPG/PKK'nın güdümündeki SDG ile Paris’te yapılması planlanan görüşmelere katılmayacağını açıkladı.

Suriye yönetimi, terör örgütü YPG'nin güdümündeki SDG ile Fransa’nın başkentinde yapılması planlanan toplantıya gitmeme kararı aldı.

Resmî ajans SANA’ya konuşan hükümete yakın kaynak, kararın Haseke’de düzenlenen “SDG Konferansı” nedeniyle alındığını belirtti.

Şam, söz konusu konferansta “ayrılıkçı isimlerin” ağırlanmasının, 10 Mart’ta varılan Şam-SDG anlaşmasını ihlal ettiğini ve “eski rejim dönemini yeniden canlandırma girişimi” olarak gördüğünü iletti.

Al-Monitor’un iddiasına göre ise bu kararın arkasında Türkiye’nin yoğun diplomatik baskısı var. Raporda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyareti sırasında Paris toplantısının iptali için doğrudan girişimde bulunduğu öne sürüldü.

ŞAM'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Suriye devlet ajansı SANA, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, SDG ile Paris’te yapılması planlanan görüşmelere katılınmayacağını duyurdu. Kaynak, daha önce düzenlenen bir forumu “anlaşmanın ihlali” olarak nitelendirdi.

TÜRK BASKISI İDDİASI

Al-Monitor’un diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin Şam yönetimine Paris toplantısını iptal etmesi için baskı yaptığı öne sürüldü. Habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz hafta Şam’a yaptığı ziyaretin hedeflerinden biri de bu oldu.

ABD ve Fransa destekli görüşmeler, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile SDG'nin elebaşı Mazlum Abdiarasında siyasi ve askeri entegrasyonu içeren bir çerçeve anlaşmasını ilerletmeyi amaçlıyordu.

ANKARA PARİS'E KARŞI, AMMAN'I ÖNERDİ

Türkiye, Fransa’nın “Kürt yanlısı” tavrının müzakerelerin seyrini etkileyebileceğinden endişe ederek, görüşmelere ev sahipliği yapacak ülke olarak Amman’ı önerdi. Kaynaklara göre Ankara, Paris’te yapılacak görüşmelerde etkisinin azalacağından kaygı duyuyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler

At, eşek ve domuz eti skandalları... Bakanlık toplamda 1,5 milyar lira ceza kestiİzmirlilere müjdeli haber! İlk su bugün veriliyor... Krizi sona erdiren gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuzey Kore’den beklenmedik barış sinyali! Propaganda hoparlörleri tek tek söküldü - DünyaKuzey Kore’den beklenmedik barış sinyali!Rus basını uyardı! "Yunanistan’ın hamlesi Türkiye için savaş sebebi" - Dünya"Yunanistan’ın hamlesi Türkiye için savaş sebebi"Foreign Policy'den gizli Türkiye hikayesi! Tek kareden dünyaya anlattı - DünyaForeign Policy'den gizli Türkiye hikayesi: Tek kare denildiPaşinyan’dan sürpriz çıkış: Azerbaycan’la toprak takası olabilir - Dünya"Azerbaycan’la toprak takası olabilir"Trump-Putin anlaşması daha başlamadan bitti: Zelenskiy nedenini açıkladı - DünyaTrump-Putin anlaşması daha başlamadan bitti!Dünyada ilk! İnsansı robot mağazası Çin'de açıldı - DünyaDünyada ilk! İnsansı robot mağazası açıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...