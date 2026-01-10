TOKİ’nin 500 bin konut kura takvimi kapsamında Bingöl’de kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından Bingöl genelinde toplam 2.059 sosyal konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Peki, TOKİ Bingöl konutları kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Projenin Bingöl ayağı için kura çekimi 10 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştiriliyor. Bingöl merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan ve Yayladere’de toplam 2.059 TOKİ konutu yapılacak.

Bingöl TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! TOKİ Bingöl konutları kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

TOKİ’nin resmî açıklamasına göre, Bingöl genelinde inşa edilecek 2.059 sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişi saat 11.00’de başladı. Çekiliş, TOKİ’nin resmî YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla vatandaşların takibine açık olacak.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri netleşirken, sonuçların TOKİ’nin resmî internet sitesi üzerinden de sorgulanabilir hale gelmesi bekleniyor.

11 OCAK TOKİ KURA TAKVİMİ

11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri gerçekleştirilecek. Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'ten Antalya'ya, Artvin'den Bingöl'e... 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi'nin heyecanını yaşayacak. 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TAKSİT ÖDEMELERİNDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK

DMM'nin NSosyal hesabındaki açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, "500 Bin Sosyal Konut Projesi"nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçlerinin tamamlandığı, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

