TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Antalya için düzenlenen kura çekimi canlı yayınla başladı. Kura çekilişiyle birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlenirken, vatandaşlar TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesine nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. Ayrıca kura çekimi, TOKİ’nin resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Peki, Antalya kura sonuçlar isim listesi nasıl öğrenilir?

Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi"nde hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimleri sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Proje kapsamında Antalya için ayrılan konutların hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişi 10 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor.

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Saat bilgisi TOKİ’nin resmi duyurusuyla belli olmuştu. Saat 12.00'de başlayan kura çekiminin tamamlanması ardından TOKİ Antalya kura sonuçları asil ve yedek liste olarak erişime açılacak. Vatandaşlar sonuçları resmi sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

TOKİ Antalya kura çekilişi saat kaçta başlayacak? TOKİ Antalya kura sonuçları tam liste sorgulama sayfası

13 İLDE KURA TAMAMLANDI

Bugüne kadar 13 ilde gerçekleştirilen kura çekimleriyle 38 bin 160 vatandaş yeni yuvalarına kavuşmaya hak kazanırken, kura çekim törenleri bugün Antalya ve Bingöl'de gerçekleşti.

Antalya'da 13 bin 213, Bingöl'de ise 2 bin 59 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

Antalya'daki kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

TOKİ'NİN RESMİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

TOKİ'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar devam ediyor.

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bakanımız Sn. Murat Kurum ve Başkanımız Sn. M. Levent Sungur'un katılımlarıyla yarın (10 Ocak 2026) Antalya projeleri için kura çekilecek.

Kura çekimi resmi YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.

Antalya 13.213 Konut Hak Sahibi Belirleme Kura saati: 12.00" denilmişti.

TAKSİT ÖDEMELERİNDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK

DMM'nin NSosyal hesabındaki açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, "500 Bin Sosyal Konut Projesi"nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçlerinin tamamlandığı, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

