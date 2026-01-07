Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde taksit ve şartlara ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Projede ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığı, sürecin resmi kurumların duyuruları doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

Ortaya atılan 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde taksit ödemeleri artırıldı iddiaları yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), şartlarda herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

DMM'nin açıklamasında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, "500 Bin Sosyal Konut Projesi"nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçlerinin tamamlandığı, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

