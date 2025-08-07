Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakan Fidan Suriye'ye gidiyor! Şara ile görüşecek

Hakan Fidan Suriye'ye gidiyor! Şara ile görüşecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Fidan Suriye&#039;ye gidiyor! Şara ile görüşecek
Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmek üzere Suriye'ye gidecek. İşte detaylar.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gidiyor.

Fidan burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek. Görüşmede; Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen sekiz ayda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin bir muhasebesinin yapılması ve ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde durulması öngörülüyor.

İSRAİL'İN HAMLELERİ DE DEĞERLENDİRİLECEK

Görüşmede ayrıca, İsrail’in hem Suriye’nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemlerinin ele alınması bekleniyor.

Hakan Fidan Suriye'ye gidiyor! Şara ile görüşecek - 1. Resim

Fidan 22 Aralık 2024'te Suriye’yi ziyaret ederek bir ilke imza atmıştı. Bu ziyareti; Fidan’ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la birlikte 13 Mart 2025 tarihinde Suriye’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti takip etmişti.

 

