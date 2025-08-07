Hakan Fidan Suriye'ye gidiyor! Şara ile görüşecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gidiyor.

Fidan burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek. Görüşmede; Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen sekiz ayda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin bir muhasebesinin yapılması ve ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde durulması öngörülüyor.

İlgili Haber Diploması iptal edilmişti! Bir gecede lise mezunu kalan profesörün görevine devam ettiği ortaya çıktı

İSRAİL'İN HAMLELERİ DE DEĞERLENDİRİLECEK

Görüşmede ayrıca, İsrail’in hem Suriye’nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemlerinin ele alınması bekleniyor.

Fidan 22 Aralık 2024'te Suriye’yi ziyaret ederek bir ilke imza atmıştı. Bu ziyareti; Fidan’ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la birlikte 13 Mart 2025 tarihinde Suriye’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti takip etmişti.