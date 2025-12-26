Hatay'da depremde yıkılan, Anadolu’nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habibi Neccar Camii, aslına uygun restorasyonun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılıyor. 27 Aralık Cumartesi günü ibadete açılacak caminin son halini gören vatandaşlar, çalışmaların aslına uygun olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan Hatay’ın sembol yapılarından, 7. yüzyılda inşa edilerek Anadolu’nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habibi Neccar Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı ağır hasarın ardından yürütülen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde restore edilen cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 27 Aralık’ta yeniden ibadete açılacak.

Depremin yıktığı Anadolu’nun ilk camisi yeniden hayat buluyor

"CAMİMİZ ASLINA UYGUN, İTİNA VE TİTİZLİKLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA BU HALE GELDİ"

Habibi Neccar Cami'nin ayağa kalkmasının Antakya'nın ayağa kalkması anlamına geldiğini ifade eden Habibi Neccar Mahalle Muhtarı Fuat Gövce, "Habibi Neccar Camii Anadolu'nun ilk kurulan camisidir. Depremde çok büyük bir hasar gördü. Hasar gördükten sonra tekrardan onarım çalışmalarına başlandı. Caminin onarımı için sayın Cumhurbaşkanımıza, Valimize ve Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. İnşallah Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışı yapılıp vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Depremden sonra ilk onarım çalışmalarının başladığından bugüne kadar devamlı gelip gördüm. Camimiz aslına uygun, itina ve titizlikle yapılan çalışmalar ardından bu hale geldi. Caminin içi de depremden önceki hali gibi oldu, camimizin kısa zamanda bu hale geleceğini düşünmüyorduk" dedi.

Gövce sözlerine şöyle devam etti:

Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Güzel restorasyon çalışmalarıyla Habibi Neccar Camii ayağa kalktı. Habibi Neccar Camii ayağa kalkması demek, Antakya'nın ayağa kalkması anlamına gelir. Depremde caminin sadece kıble duvarı ayaktaydı ve geri kalan her şey yıkılmıştı. Buradaki taşları içeride ayrıştırarak aslına uygun hale getirilip yerleştirildi.

"DEPREMDEN SONRA CAMİYE GELDİĞİMİZDE TANINMAZ HALDEYDİ"

Depremden sonra tanınmaz hale gelen Habibi Neccar Cami'nin onarımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden vatandaş Cemil Kerseoğlu, "Habibi Neccar Mahallesi'nde büyüdüğümüz için bu camiyi çok iyi bilen kişilerdeniz. Depremden sonra camiye geldiğimizde tanınmaz haldeydi. Caminin bu hale gelmesinden dolayı herkese teşekkür ederim. Ben burada esnaflık yaptığım için çalışmalar çok güzel ve düzenli olarak gitti. Aynı şekilde Habibi Neccar Camii aynı düzen içerisinde yapıldı" ifadelerini kullandı.



