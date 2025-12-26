Malatya’da dün akşam bulundukları işletmeden kaçan yarış atlarından 6'sı ölmüş, 4’ü ise yaralı olarak yakalanıp tedavi altına alınmıştı. Kaçan 19 atın 9’unun yakalandığı açıklanmıştı. Malatya Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yer alan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen yarış atları, dün akşam saatlerinde kaçmıştı. Karayoluna çıkan atlara araç çarpmıştı.

6 AT ÖLDÜ, 4'Ü YARALI

Yoldan geçen atlardan 6'sı ölmüş, 4’ü ise yaralı olarak yakalanıp tedavi altına alınmıştı. Kazada aynı zamanda 3 araç büyük hasar alırken 2 kişi de yaralanmıştı.

9 AT YAKALANDI

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, bölgedeki incelemeler sonrasında kaçan 19 atın 9 tanesinin yakalandığını açıklamıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Malatya Valiliği, yaşanan bu olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen yarış atlarının dün akşam bilinmeyen bir sebeple ahırlardan kaçtığı ifade edildi.

Malatya Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İşletme müdürlüğü ve Valilikçe oluşturulan teknik ekiplerin termal dronlar ile arama kurtarma çalışmaları sonucu kaçan 19 atın 9'u yakalanmıştır. Kara yoluna çıkarak trafik kazasına neden olan 6 at telef olmuş, 4 at ise yaralı olarak yakalanarak tedavi altına alınmıştır. Atların kara yoluna çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış, sağlık kontrolü altına alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

