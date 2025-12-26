250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na uçtu! Acı haber geldi
Hakkari'de 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen aracın kadın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hakkari-Van karayolunda 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen araçtaki sürücü Sude Ezgi Değirmenci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Hakkari-Van karayolu üzerindeki Seyir Tepe mevkisinde bir araç, 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.
- Sürücü Sude Ezgi Değirmenci, olay yerine sevk edilen ekiplerce ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı.
- Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Değirmenci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
- Olay yerine Hakkari Valisi ve diğer yetkililer gelerek görevlilerden bilgi aldı.
Hakkari-Van karayolu üzerinde, Hakkari kent girişindeki Seyir Tepe mevkisinde Sude Ezgi Değirmenci idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç, dün akşam yaklaşık 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.
Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji uyardı, Rusya üzerinden arktik hava dalgası geliyor
DURUMU AĞIRDI, KURTARILAMADI!
İhbar üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araca ulaşan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu durumu ağır olan kadın sürücüyü araçtan çıkararak botla kıyıya getirdi. Ekiplerce ambulansa taşınan Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgeye gelen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, görevlilerden bilgi aldı.
Araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Sürücü Değirmenci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.