Diploması iptal edilmişti! Bir gecede lise mezunu kalan profesörün görevine devam ettiği ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diploması iptal edilirken, listenin en dikkat çeken ismi Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay olmuştu. Saybaşılı'nın hala akademik kadro bölümünde ve YÖK'ün sisteminde akademisyen araması yapıldığında yer aldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine yönelik tespitler sonrası "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN 28 KİŞİDEN BİRİ OLMUŞTU

Ardından İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart'ta yapılan açıklamada İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptaline karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. İstanbul Üniversitesi (İÜ), YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı şekilde yatay geçiş yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarını iptal etmişti. Bu isimler arasında, o dönem İÜ İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olan İsmail Durak Ataay'ın kızı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın da yer aldığı ortaya çıkmıştı.

HALEN GÖREV YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ataay'ın diploması iptal edilmesine rağmen hala Galatasaray Üniversitesinde profesör olarak akademik kariyerini sürdürdüğü öğrenildi. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın üniversitenin Galatasaray Üniversitesi'nin web sitesinde ve YÖK'ün sisteminde isminin yer almaya devam ettiği görüldü.

 

 

