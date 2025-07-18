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Suriye'de üst düzey yetkililere suikast girişimi! Savunma Bakanı da hedef alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suriye&#039;de üst düzey yetkililere suikast girişimi! Savunma Bakanı da hedef alındı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşgal ordusu Lübnan, Filistin ve İran'a yönelik saldırılarının ardından gözünü bu defa Suriye'ye dikti. Başkent Şam'da Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı binasını hedef alınarak hava saldırıları düzenledi. Gelen son bilgiler arasında üst düzey yetkililere suikast girişiminde bulunulduğu yer aldı. Bu isimler arasında Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra da var.

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Suriye Cumhurbaşkanlığı binası da vuruldu.

SAVUNMA BAKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ

Mayadeen'in haberine göre, Suriye yönetimindeki üst düzey 3 yetkiliye suikast girişiminde bulunuldu. Bunların arasında Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra'nın da yer aldığı öne sürüldü. Şam'da askerler sivillere uyarılarda bulunarak Emevi Meydanı boşaltıldı. 

BMGK ACİL TOPLANMA KARARI ALDI

BMGK İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum kararı aldı.

 


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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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