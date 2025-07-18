Suriye'de üst düzey yetkililere suikast girişimi! Savunma Bakanı da hedef alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Temmuz 2025 05:45 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 06:05 - Güncelleme:

İşgal ordusu Lübnan, Filistin ve İran'a yönelik saldırılarının ardından gözünü bu defa Suriye'ye dikti. Başkent Şam'da Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı binasını hedef alınarak hava saldırıları düzenledi. Gelen son bilgiler arasında üst düzey yetkililere suikast girişiminde bulunulduğu yer aldı. Bu isimler arasında Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra da var.

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Suriye Cumhurbaşkanlığı binası da vuruldu. İlgili Haber ABD'den PKK ve SDG mesajı: Şam'a entegre olmalı SAVUNMA BAKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ Mayadeen'in haberine göre, Suriye yönetimindeki üst düzey 3 yetkiliye suikast girişiminde bulunuldu. Bunların arasında Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra'nın da yer aldığı öne sürüldü. Şam'da askerler sivillere uyarılarda bulunarak Emevi Meydanı boşaltıldı. İlgili Haber CANLI | İşgal uçaklarından Süveyda'ya bombardıman! Suriye'ye yeni hava saldırısı başlattılar BMGK ACİL TOPLANMA KARARI ALDI BMGK İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum kararı aldı.

.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş