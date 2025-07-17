CANLI | Suriye'ye yeni hava saldırıları başladı! Süveyda'ya bomba yağıyor

Terör devleti İsrail, Gazze soykırımını Suriye'ye taşımanın peşinde. Süveyda'da isyancı Dürzileri destekleyerek yeni bir iç savaş başlatmayı deneyen işgal güçleri hızını alamıyor. Dün sağlanan ateşkese rağmen İsrail savaş uçakları Süveyda'ya bomba yağdırmaya devam ediyor. İşte anbean bölgedeki son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE'Yİ VURUYOR

ÇATIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

SİLAH ZORUYLA YERLERİNDEN EDİLDİLER

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

17.07.2025 22:50

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE'Yİ VURUYOR

Suriye basını, İsrail’in Süveyda kenti çevresine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail savaş uçakları kentin çevresine bomba yağdırıyor.

İlgili Haber Suriye'de çatışmalar yeniden başladı

17.07.2025 22:40

ÇATIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre, Dürzi gruplar bölgede yaşayan Bedevilere yönelik saldırılar düzenlerken bazı mahallelerde Bedevi ailelerin göç etmeye başladığı bildirildi.

Özellikle Al-Maqwas Mahallesi’nde Dürzi grupların Bedevi sivilleri hedef aldığı, buna karşılık Bedevi grupların da misilleme olarak Dürzilere yönelik saldırılar başlattığı kaydedildi.

17.07.2025 22:30

SİLAH ZORUYLA YERLERİNDEN EDİLDİLER

Süveyda içindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre Bedevi Arapların yaşadığı Şehba, Tel Luhuf, Meyamas, Kefer, Raha, Sehvt Balata ve Ufeyne bölgelerinde Dürzi gruplar, silah zoruyla, zaman zaman öldürerek ve yaralayarak çok sayıda aileyi evlerini terk etmeye zorladı.

Şam yönetiminden bağımsız hareket eden ve Süveyda'nın kuzeybatısındaki Dur, Tara ve Tayra yönlerinden hafif silahlarla giriş yapan Bedevi Araplar, ailelerini ve yakınlarını bölgeden tahliye etmeye çalıştı.

Bedevi ailelerin, Süveyda kırsalından Dera ve Şam yoluna çıkışı devam etti.

Bu arada, Suriye güvenlik güçleri, Dera-Süveyda yolunda yeni yol kontrol noktaları kurmaya başladı. Süveyda'ya doğru gelmek isteyen Bedevileri durdurdu.

Dürzi yoğunluklu Süveyda ilindeki Bedevi Arapların üçte birinin, çatışmaların başladığı 13 Haziran'dan bu yana bölgeden ayrıldığı tahmin ediliyor.

17.07.2025 22:00

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Yer: Suriye