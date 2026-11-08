Ardahan’da etkisini artıran kar ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Karadeniz’e bağlanan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçlara kapatılırken, Sahara mevkisinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

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Türkiye'ye kış erken geldi. Yurdun birçok bölgesine kar düştü. Bu illerden biri de Ardahan oldu. Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde şiddetli rüzgarla birlikte tipiye dönüşerek buzlanmaya neden oldu.

Ardahan kara teslim oldu! Karadeniz'e bağlanan yol trafiğe kapandı

ARDAHAN-ARDANUÇ YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan kara teslim oldu! Karadeniz'e bağlanan yol trafiğe kapandı

Öte yandan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan kara teslim oldu! Karadeniz'e bağlanan yol trafiğe kapandı

Yolun Değirmenli köyü mevkisine "Kar ve tipi nedeniyle büyük araçlara yol kapalıdır" yazılı uyarı levhası yerleştirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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