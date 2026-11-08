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Yaşam

Kış yüzünü erken gösterdi! Muş'ta 1 metre kar var, ekipler seferber oldu

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Muş’ta sağanak yağışın ardından kış yüzünü gösterdi. Gece boyunca yağan kar, dağları beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde kar kalınlık 1 metreye ulaştı. Çok sayıda ekibin yolları açık tutmak için çalışma başlattı.

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Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergâh olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunda kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için çalışma başlatıldı.

Kış yüzünü erken gösterdi! Muş'ta 1 metre kar var, ekipler seferber oldu
Başlık ResmiKış yüzünü erken gösterdi! Muş'ta 1 metre kar var, ekipler seferber oldu

EKİPLERİN YOĞUN MESAİSİ BAŞLADI

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolda biriken karları temizlemek için yoğun mesai harcadı. Ekiplerin yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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