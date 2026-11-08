Tolunay Kafkas'tan şampiyonluk iddiası: "O sene bu sene!"

Teknik direktör ve yorumcu Tolunay Kafkas, Süper Lig'de Alanyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkaran Trabzonspor'un şampiyonluk şansını değerlendirdi. Bordo mavili ekibin Thomas Reis yönetiminde yaptığı çıkışa dikkat çeken Kafkas, "Trabzonspor devre arasına kadar böyle devam ederse ben şampiyon olacağını düşünüyorum." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek zirvenin 3 puan gerisinde takibini sürdüren Trabzonspor, Alman Teknik Direktör Thomas Reis'le ligde 6'da 6 yaptı.

"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Karşılaşmayı Beinsports'ta değerlendiren Tolunay Kafkas, "Trabzonspor devre arasına kadar böyle devam ederse ben şampiyon olacağını düşünüyorum. Sakatlar dönecek. Ayrıca devre arası da transfer yapılacak. Bence o sene bu sene!" sözleriyle bordo mavili ekibin şampiyon olacağına inandığını belirtti.

Trabzonspor Futbol Takımı

REIS YÖNETİMİNDE LİGDE 6'DA 6

Bordo mavili ekip, Fatih Tekke'nin yerine göreve gelen Thomas Reis yönetiminde çıkışını sürdürerek lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Bordo mavililer, Alman çalıştırıcıyla Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rizespor'u 4-3, Gaziantep FK'yi 2-0 ve Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligde 6'da 6 ile yoluna devam etti

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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