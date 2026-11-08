Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında 3 puan arıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de 5 maçını da kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini Alanya'da da sürdürerek zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.
Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
MAÇTA İLK YARI OYNANIYOR
ALANYASPOR 0-1 TRABZONSPOR
Gol: 17' Wagner Pina
İLK 11'LER
Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan, Aliti, Duarte, Hwang, Arda, Baran, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Malinovskyi, Cihan Çanak, Dju, Aral Şimşir, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
İKİ TAKIMIN 21. RANDEVUSU
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 6 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 34 gol atarken, bordo-mavililer ise 29 gol kaydetti.
ALANYA'DA DA EV SAHİBİ TAKIM ÜSTÜN
İki takım arasında Alanya'da oynanan karşılaşmalarda da Corendon Alanyaspor, üstünlük sağlayan taraf oldu.
Akdeniz temsilcisi, sahasında oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.
FIRTINA, SON 4 DEPLASMAN MAÇINDA KAZANAMADI
Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor karşısında son 4 karşılaşmadan 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılırken galibiyet elde edemedi.
Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşarken geçen sezon 1-1'lik beraberlik aldı.
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor deplasmanında son galibiyetini şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 4-0'lık skorla elde etmişti.