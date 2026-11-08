Manchester United ile Aston Villa arasında 8 gollü çılgın düello!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, iki kez iki farklı geriye düştüğü maçta Aston Villa ile 4-4 berabere kaldı. Ligde galibiyet hasreti 8 maça çıkan Manchester United, 8 puanda kalarak 40 yıl sonra düşme hattına geriledi.

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Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa'yı konuk etti.

OLD TRAFFORD'DA ÇILGIN GECE

Old Trafford'da oynanan maçta iki kez iki farklı geriye düşün Manchester United, son anlarda gelen golle sahadan 4-4 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibine puanı getiren gollerini 16. dakikada Bruno Fernandes, 44. dakikada Youri Tielemans, 90+2. dakikada Joshua Zirkzee ve 90+6. dakikada Patrick Dorgu attı. Konuk ekibin gollerini ise 1. dakikada Alysson, 4. dakikada Nicolas Jackson, 48. dakikada John McGinn ve 53. dakikada Leon Goretzka kaydetti.

Manchester United - Aston Villa

MANU 40 YIL SONRA DÜŞME HATTINDA

Son nefeste puanı kurtarsa da ligde galibiyet hasreti 8 maça çıkan Manchester United, 8 puanda kalarak 40 yıl sonra düşme hattına geriledi. Puanını 13 yapan Aston Villa ise 10. sırada yer aldı. Manchester United, milli ara sonrası Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool deplasmanına gidecek. Villa ise Sunderland'ı ağırlayacak.

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