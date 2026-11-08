CANLI | Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de üst üste iki yenilgi alan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Arca Çorum FK karşısında galibiyet arıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 5,5 yıl sonra yeniden takımın başında sahaya çıkacak.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı galibiyetle moral buldu. Dirk Kuyt yönetiminde İngiliz ekibini mağlup eden sarı-lacivertliler, Çorum FK karşısında da kazanarak milli araya galibiyetle girmeyi amaçlıyor.

İki takım da ligde geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Fenerbahçe ile Çorum FK, tarihlerinde ilk kez resmi bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

CANLI | Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında: İlk 11ler belli oldu

EMRE BELÖZOĞLU 2001 GÜN SONRA FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Çorum FK karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli takımda yeni döneminin ilk maçına çıkacak.

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından göreve getirilen 46 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl sonra yeniden Fenerbahçe kulübesinde yer alacak. Sarı-lacivertli yönetimle 1,5 yıllık anlaşma sağlayan Belözoğlu, daha önce 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un ayrılığı sonrası takımın başına geçmişti.

Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 karşılaşmada görev yapan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Deneyimli çalıştırıcı, son olarak 15 Mayıs 2021'de Kayserispor deplasmanında takımın başında sahaya çıkmıştı.

CANLI | Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında: İlk 11ler belli oldu

ÇORUM FK - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.

Fenerbahçe: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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