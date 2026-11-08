Şahane pazar: Süper Lig'in büyükleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş bugün sahnede

Bugün Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerin başında ilk sınavını Çorum önünde verecek. Fırtına, Alanya'da 6'da 6 peşinde. Kartal ise Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

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Süper Lig'de bugün öğle saatlerinde başlayacak futbol ziyafeti akşam da devam edecek.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Teknik adam değişikliğine giden Fenerbahçe, yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde Burak Yılmaz ile iyi bir hava yakalayan Çorum FK'ya misafir olacak. İki takım Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

Son iki haftayı puansız kapatan ve zirvenin biraz uzağında kalan Kanarya, Liverpool zaferinin ardından Belözoğlu yönetiminde yeni beyaz bir sayfa açmayı planlıyor. Son 4 maçında 3 galibiyet alan Çorum FK ise üst sıraları zorluyor.

YENİ REKOR PLANI

Devamında ise ligde 5'te 5 yapan Thomas Reis yönetimindeki bordo mavililer, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eğer Fırtına kazanırsa Reis, Trabzonspor'da Urbain Braems'ın altı maçlık rekoruna ortak olacak.

Akşam ise son beş maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve Avrupa'dan da Celtic yenilgisi ile dönen Beşiktaş, ligde zor günler geçiren G.Birliği'ni ağırlayacak. Kara Kartal'da sakatlığı bulunan Fabio Miretti dışında eksik oyuncu yok. Celtic maçında sonradan oyuna giren kaptan Orkun Kökçü de yeniden 11'e dönüyor.

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