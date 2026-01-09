Kayseri'de ticari taksi ile yolcu minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda 16 kişi yaralandı.

Erciyes - Develi yolu üzerinde ticari taksi ile yolcu minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Taksi ile yolcu minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

16 KİŞİ YARALANDI

Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, yaralanan 16 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

