Bakan Fidan, Barrack ve Şeybani ile görüştü: Suriye'ye yönelik İsrail saldırıları durdurulmalı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 18:08 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 18:41 - Güncelleme:

Suriye, İsrail, Türkiye, ABD, Haber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail'in saldırıları ele alındı. Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu vurguladı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de görüşen Fidan, saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İlgili Haber Suriye’deki Dürziler ve İsrail’in savaş planı "İSRAİL SALDIRILARI ENDİŞE VERİCİ" Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti. Bölgesel güvenliği ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye'de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti. BARRACK'A "İSRAİL SALDIRILARI" DURDURMALI MESAJI Fidan, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarını görüştü. Bakan Fidan, Suriye'ye yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti. İlgili Haber Şam'da peş peşe patlamalar! İsrail, Suriye Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru