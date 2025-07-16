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Bakan Fidan, Barrack ve Şeybani ile görüştü: Suriye'ye yönelik İsrail saldırıları durdurulmalı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Fidan, Barrack ve Şeybani ile görüştü: Suriye&#039;ye yönelik İsrail saldırıları durdurulmalı
Suriye, İsrail, Türkiye, ABD, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail'in saldırıları ele alındı. Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu vurguladı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de görüşen Fidan, saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü: Şam ve Süveyda'ya yönelik saldırılar endişe verici - 1. Resim

"İSRAİL SALDIRILARI ENDİŞE VERİCİ"

Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti.

Bölgesel güvenliği ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye'de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

Bakan Fidan, Barrack ve Şeybani ile görüştü: Suriye'ye yönelik İsrail saldırıları durdurulmalı - 2. Resim

BARRACK'A "İSRAİL SALDIRILARI" DURDURMALI MESAJI 

Fidan, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarını görüştü.

Bakan Fidan, Suriye'ye yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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