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Şam'da patlama sesleri! İsrail, Suriye Savunma Bakanlığı'nı vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şam&#039;da patlama sesleri! İsrail, Suriye Savunma Bakanlığı&#039;nı vurdu
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Suriye’nin güneyinde güvenlik güçleri ile yerel grupların çatışmasına müdahil olan İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesini vurdu. İsrail ordusu, Suriye ordusuna yönelik saldırıların ardından, sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu. İsrail Ordusu'ndan (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Suriye hükümetine ait Genelkurmay Başkanlığı'nın girişine saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "IDF, Suriye'nin güneyinde Dürzi sivillere yönelik hükümet eylemlerini ve bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda IDF bölgede saldırılar düzenlemekte ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı durumda" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL SINIRA TAKVİYE GÖNDERİYOR

İsrail ordusu, Suriye ordusuna yönelik saldırıların ardından, sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu.

NETANYAHU TALİMAT VERMİŞTİ

İsrail ordusu açıklamasında, saldırı, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğun olduğu Süveyda’daki gelişmelerle ilişkilendirildi.

Suriye güvenlik güçlerinin Süveyda’da yerel silahlı gruplarla çatışma ve hakimiyet mücadelesi sürüyor.

İsrail ordusu gece yarısından sonra Suriye güvenlik güçlerine hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Süveyda'daki yerel gruplara destek için orduya saldırı talimatı verdiğini açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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