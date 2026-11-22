Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında 632 şüphelinin bulunduğunu, 91 şirkete kayyım atandığını ve gönüllü iade kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar lira tahsil edildiğini bildirdi.

Özetle Kaydet a- | +A

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, kamuoyunda fon soruşturmaları olarak bilinen dosyalara ilişkin yürütülen işlemler ve el konulan varlıklarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Gürlek, soruşturmalar kapsamında 632 şüphelinin bulunduğunu, 91 şirkete kayyım atanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmaların örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında sürdürüldüğünü belirtti.

Soruşturmalar çerçevesinde 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulduğunu ve banka hesaplarının dondurulduğunu aktaran Gürlek, kayyım atanan şirketlerin bünyesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklar dışında, gerçek ve tüzel kişilere ait 1.867 kara aracı, 4 hava aracı, 3 deniz aracı ve 378 taşınmaz hakkında el koyma kararı verildiğini kaydetti. Ayrıca 307 şirketin ortaklık payına da el konulduğunu bildirdi.

Yurt dışına çıkarıldığı belirlenen varlıklara da değinen Gürlek, Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çekya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan yaklaşık 13 milyar lira karşılığı yabancı para cinsinden varlığın dondurulduğunu açıkladı. Söz konusu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli istinabe işlemlerinin başlatıldığını ifade etti.

85 KİŞİDEN 44,58 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ

Bakan Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım çalışmaları kapsamında ise 85 kişiden toplam 44,58 milyar lira tahsil edildiğini bildirdi.

Açıklamasında suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıklarının farklı hesaplara, şirketlere veya yurt dışına aktarılmasının adaletten kaçmayı sağlamayacağını vurgulayan Gürlek, vatandaşların haklarının korunması ve gerçek hak sahiplerinin alacaklarına kavuşması için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala