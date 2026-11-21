İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, Londra merkezli Gildencrest Capital hakkında hazırlanan MASAK raporu dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Şirketin Türkiye'deki banka hesaplarından 9 yılda 21 milyar lira geçtiği, hisse işlemlerinden yaklaşık 7,8 milyar lira kazanç sağlandığı belirlendi. Kasım ayında 504 milyon liralık hissenin Bahamalar'daki bir hesaba aktarıldığı, 1,95 milyar liralık başka bir aktarımın ise MASAK tarafından son anda durdurulduğu açıklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Londra merkezli Gildencrest Capital hakkında hazırladığı raporu Başsavcılığa gönderdi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, şirketin Türkiye'deki banka hesaplarında 9 yılda toplam 21 milyar liralık para hareketi tespit edildi.

21 MİLYAR LİRANIN 11,9 MİLYARI TERA YATIRIM'DAN

MASAK raporunda, 2011 yılında Londra'da Tera Europe adıyla kurulan şirketin 2024 yılında Gildencrest Capital adını aldığı belirtildi.

Şirketin hisselerinin yüzde 49'unun Emre Tezmen'e, yüzde 40'ının ise Oğuz Tezmen'e ait olduğu kaydedildi.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen

Başsavcılık, şirketin Londra merkezli olmasına rağmen faaliyetlerinin fiilen İstanbul'dan, Tera çalışanları aracılığıyla yönetildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Rapora göre, şirketin Türkiye'deki banka hesaplarından geçen 21 milyar liranın 11,9 milyarı Tera Yatırım'dan, 6,3 milyar lirası ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişiden geldi.

Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik

'YABANCI YATIRIMCI' GÖRÜNÜMÜYLE BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM

Başsavcılık açıklamasında, hisse alım satım emirlerinin Londra'dan İsviçre'deki Century City'ye, oradan da Borsa İstanbul'a iletildiği belirtildi.

Bu yöntemle işlemleri gerçekleştirenlerin kayıtlarda yabancı yatırımcı olarak göründüğü, ancak işlemlerin arkasındaki kişilerin kayıtlara yansımadığı ifade edildi.

Hisselerin yabancı hesaplar üzerinden alınıp satılması nedeniyle elde edilen kazançların yurt dışındaki hesaplarda biriktiği bildirildi.

Hisse işlemlerinden elde edilen kazancın yaklaşık 7,8 milyar lira olduğu açıklandı.

6,3 MİLYAR LİRA YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

MASAK'ın tespitlerine göre, şirketle bağlantılı para hareketleri kapsamında 6,3 milyar lira Çekya ve Londra'daki hesaplara aktarıldı.

Bu tutarın yalnızca 2,2 milyar lirası Türkiye'ye geri dönerken, 4,1 milyar lirası yurt dışında kaldı.

Başsavcılık, yurt dışında kalan paranın 3,4 milyar lirasının Tera Yatırım'a ait olduğunu bildirdi.

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İSVİÇRE'DEKİ HESAPLARA MİLYARLARCA LİRALIK ÖDEME

Açıklamada, 2026 yılının ilk aylarında yurt dışındaki hesaplardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı ödemelere de yer verildi.

Buna göre, Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 500 milyon lira gönderildiği tespit edildi.

Benzer tarihlerde Burhan Tunç Özkan'a da 1 milyar liralık ödeme yapıldığı belirtildi.

BAHAMALAR'A 504 MİLYON LİRALIK HİSSE AKTARILDI

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise kasım ayında gerçekleştirilen hisse transferleri oldu.

Başsavcılığa göre, Gildencrest Capital tarafından açılan yeni bir saklama hesabı üzerinden 504 milyon lira değerindeki hisse Bahamalar'daki bir banka hesabına aktarıldı.

1 milyar 950 milyon lira değerindeki başka bir hisse aktarımı ise MASAK tarafından son anda durduruldu.

YURT DIŞINA ÇIKARILAN MAL VARLIKLARI İÇİN İADE SÜRECİ

Başsavcılık, durdurulan aktarım konusu varlıkların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması yönünde karar alındığını açıkladı.

Ayrıca yurt dışına çıkarılan mal varlıklarının Türkiye'ye geri getirilmesi amacıyla adli istinabe yoluna başvurulduğu bildirildi.

Fon soruşturması kapsamında MASAK raporundaki para hareketleri ve şirketler arasındaki bağlantılara ilişkin incelemeler sürüyor.