Fon soruşturmasında yeni gelişme! 108 kişinin mal varlığı için savcılıktan talimat
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, soruşturmada adı geçen 108 kişinin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde ilgili kurumlardan kendilerine bildirimde bulunulmasını talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı.
Soruşturma çerçevesinde başsavcılık tarafından ilgili kurumlara yazı gönderildi.
MAL VARLIĞI İŞLEMLERİ BİLDİRİLECEK
Başsavcılık, gönderdiği yazıda 108 kişinin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde söz konusu işlemlerin savcılığa bildirilmesini istedi.
Böylece soruşturma kapsamında belirtilen kişilerin mal varlıklarına ilişkin muhtemel işlemler hakkında ilgili kurumlardan bilgi alınması talep edildi.
Söz konusu 108 kişilik listenin bireysel kazançları 100 milyon lirayı aşan kişilerden oluştuğu belirtiliyordu.