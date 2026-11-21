Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de tasfiye sürecindeki fonlarla ilgili gelişmelerin sistemik bir risk oluşturmasını beklemediklerini açıkladı. Moody's Sovereign Risk Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Perjessy, söz konusu gelişmelerin Türkiye'nin kredi notunu etkilemesinin de muhtemel görünmediğini belirtti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de tasfiye sürecinde bulunan fonlara yönelik soruşturmanın ülke ekonomisine ve kredi notuna muhtemel etkilerini değerlendirdi.

Moody's tarafından Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye ekonomilerine ilişkin düzenlenen çevrim içi etkinlikte konuşan Moody's Sovereign Risk Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Perjessy, Türkiye'deki fon gelişmelerine ilişkin soruları yanıtladı.

"SİSTEMİK BİR RİSK OLUŞTURMASINI BEKLEMİYORUZ"

Moody's'in konuyla ilgili bir araştırma yayımladığını hatırlatan Perjessy, tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin gelişmelerin finansal sistem genelinde bir risk oluşturmasını beklemediklerini ifade etti.

Perjessy, söz konusu durumun gerek ekonomik etkiler gerekse koşullu yükümlülükler üzerinden Türkiye'nin kredi notunu etkilemesinin de muhtemel görünmediğini bildirdi.

Yetkililerin meselenin ciddi bir sorun haline gelmesinin ardından nispeten hızlı harekete geçtiğini belirten Perjessy, gelişmelerin sermaye piyasası denetimi ve yatırımcıların korunmasına ilişkin düzenlemelerdeki boşlukları ortaya çıkardığını söyledi.

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ENFLASYONLA MÜCADELEDE ENERJİ MALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türk ekonomisindeki gelişmeleri de değerlendiren Perjessy, bölgesel çatışmalardan kaynaklanan enerji maliyetlerindeki artışın dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını belirtti.

Artan enerji maliyetlerinin kamu borçlanma maliyetlerindeki gevşemeyi de geciktirdiğini ifade etti.

TÜRK LİRASININ DEĞERİNE İLİŞKİN YORUM

Türk lirasının kontrollü değer kaybının sürdürülebilirliğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Perjessy, liranın reel olarak bir miktar değer kazandığını ve bu durumun ekonominin rekabet gücünü etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin cari açığının tarihsel standartlara göre hâlâ nispeten düşük seviyede bulunduğunu ancak genişlemeye devam ettiğini belirtti.

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"BİR NOKTADA BU STRATEJİDEN ÇIKILMASI GEREKECEK"

Perjessy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz kurunu kontrol etmeyi enflasyonu ve enflasyon beklentilerini yönetmenin temel araçlarından biri olarak gördüğünü ifade etti.

Ancak bu stratejinin sürekli devam ettirilemeyeceğine işaret eden Perjessy, bir noktada mevcut kur politikasından çıkılması gerekeceğini söyledi.

Perjessy, Merkez Bankasının bu geçişi yönetebilecek düzeyde döviz rezervine sahip olduğunu ve böyle bir adım atılması için makul gerekçelerin bulunduğunu belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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