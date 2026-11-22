Trabzonspor'un konuğu Eyüpspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya geliyor. Müsabakanın kritik anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.
Thomas Rein yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı Eyüpspor'u konuk ediyor. Papara Park'taki mücadele saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetiyor.
MAÇTA İLK YARI OYNANIYOR
TRABZONSPOR 0-0 EYÜPSPOR
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Savic, Cenk, Mustafa, Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.
Eyüpspor: Emre, Yiğit, Anıl, Jules, Mete, Taşkın, Da Costa, Hamza, Sadia, Yao, Abdullah.
Şampiyonluk mücadelesi veren ekipler arasındaki Trabzonspor, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 25 puanla 2. basamakta yer alıyor.
Ligde tek galibiyeti bulunan ve oynadığı son 8 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılan Eyüpspor, 3 puanla sıralamada son basamakta bulunuyor.