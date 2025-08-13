Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı: YPG oyunbozanlık yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"OLUMLU GELİŞMELERDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR"

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Fidan, "Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar var. YPG oyunbozanlık yapıyor, sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor" ifadelerini kullandı.

"BURADA BİR MEYDAN OKUMA GÖRÜYORUZ"

Fidan sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada bir meydan okuma var. Sorunları barışçıl bir şekilde çözmek istiyoruz. Bu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor. Bölgesel işbirlikleri Suriye'nin yaralarını sarabilecek potansiyelde. Realitede sıkıntılar olabiliyor. En büyük öncelik halkın can güvenliğinin sağlanması, ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sıkıntı içinde olmaması.

Yeni Suriye, kültürlerin bir arada yaşadığı bir ülke olmalı. Ancak her ülke bizim gibi yapıcı bir vizyon ortaya koymuyor. Oyunbozanların başı İsrail. Suriye yönetiminin kurumları ve halkı ayağa kaldırmak için ortaya koyduğu çabayı desteklemeliyiz.

SDG tarihi iradeye saygı duymalı. Yaptıklarını görmüyoruz zannetmesinler, görüyoruz... Ancak Şam ve Ankara iyi niyet içerisinde.

"DURDUĞUNUZ YER DOĞRU DEĞİL; UYARIYORUM"

Kusura bakmayın biz enayi değiliz! İyi niyet ortaya koyuyoruz diye sizin kurnazlıklarınızı görmüyor değiliz... Ama büyük devlet olmanın da kuralı var. Onu yapıyoruz sadece. Sizi buradan tekrar uyarıyorum. Durduğunuz yer, yer değil. Bunu değiştirin artık. Suriye'yi beraber nasıl inşa edeceğiniz düşünün. Tek derdimiz Suriye'deki tüm grupların kimseye tehdit oluşturmadan hayatlarına devam etmesi. Türkiye bunu istiyor.

"TALEPLERİMİZ KARŞILANMAZSA BURADA RAHAT DURAMAYIZ"

Türkiye'nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği bir ortamda bizim burada rahat durma şansımız yok. Açıkça söylüyoruz. Bu konuda aldatılan tarafında olmayacağız. Altını bir kez daha çizmiş olayım. Çağrım, YPG yönetimine. Şam yönetimiyle olumlu bir angajmana girsinler. Suriye'nin geleceğini beraber inşa etmek için ellerinden geleni yapsınlar."