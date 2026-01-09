İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş’ta kaza! Karlı yolda kayan servis aracı devrildi
Kahramanmaraş’ta Elbistan-Çoğulhan karayolunda işçi taşıyan servis aracı, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunda meydana geldi. İçerisinde 23 işçinin bulunduğu servis aracı karayolunda seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarına savrulan araç yan yattı.
Kazanın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Serviste bulunan 23 işçinin kazayı yara almadan atlattığı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Servis aracında maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
