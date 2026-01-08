Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza, iş adamı Ahmet Yasak vefat etti.

Kaza Sivas-Malatya Karayolu, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda meydana geldi. Tır yoldaki buzlanma nedeniyle kaydı. Arkadan gelmekte olan Ahmet Yasak idaresindeki cip ise tırın römork bölümüne çaptı.

HURDAYA DÖNEN LÜKS ARAÇTA CAN VERDİ

Kazada hurdaya dönen Volvo marka cipin sürücüsü, Sivaslı iş adamı Ahmet Yasak olay yerinde hayatını kaybetti.

Sivasta kaza! İş adamı Ahmet Yasak hayatını kaybetti

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralanan üç kişi ise ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

