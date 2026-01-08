İzmir'de trajik olay: Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
İzmir'in Tire ilçesinde domuz avına çıkan eski milli sporcu Sabri Kılıç (45), sırtında asılı bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.
- Eski milli sporcu Sabri Kılıç, domuz avı sırasında trajik bir kaza geçirdi. Sırtındaki av tüfeği bir dala takılarak kazara ateş aldı.
- Kılıç, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle sırtından ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İzmir Tire'ye bağlı Hasan Çavuşlar Mahallesi kırsalında korkunç bir olay meydana geldi. Domuz avına çıkan eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu zıpkınla balık avı milli takım sporcusu Sabri Kılıç, makilik alandan geçtiği sırada sırtında asılı olan av tüfeği bir dala takılarak kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 45 yaşındaki eski sporcu, sırtından ağır yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Kılıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sabri Kılıç’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.