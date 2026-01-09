Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıyla ilgili ilk verileri paylaştı.
6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş güne depremle başladı... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 11.17’de meydana gelen depremin derinliği 12,36 kilometre olarak ölçüldü.
AYRINTILAR GELİYOR...
