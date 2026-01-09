Sakarya’da Memnuniye Mahallesi Muhtarı M.A. alacak verecek sebebiyle çıkan kavgada kol ve göğsünden vuruldu. Durumu ağır olan muhtarın hayati tehlikesi devam ediyor.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşanan alacak-verecek anlaşmazlığı kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sakarya’da silahlı kavga! Muhtar göğsünden vuruldu

KOL VE GÖĞSÜNDEN VURULDU

Memnuniye Mahallesi Muhtarı M.A. (44) ile C.B. (38) ve C.O.B. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, taraflar arasında silahlı saldırı gerçekleşti. Memnuniye Mahallesi Muhtarı M.A kol ve göğsünden vurulurken, C.O.B ise topuğundan vuruldu.

DURUMU KRİTİK

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Memnuniye Mahallesi Muhtarı M.A..’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

