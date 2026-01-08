CHP, yılın ilk PM toplantısında “normalleşme” stratejisini masaya yatırıyor. İmamoğlu başlıklı mitinglerin tonu yumuşayacak,. Özel, odağı “siyasi tartışmadan” vatandaşın sorunlarına kaydırmayı hedefliyor.

BERAT TEMİZ- Yeni yıla ‘normalleşme’ gündemiyle giren CHP, yılın ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını bugün gerçekleştirecek. Genel Başkan Özgür Özel’in yeni normalleşme hamlesi toplantının ana gündem maddesi olacak. Özel’in pazartesi günü kapalı grup toplantısında yaptığı “İktidar olabilmemiz için AK Parti ve MHP’den oy almamız gerekiyor. Başka türlü yüzde 50+1’i bulamayız” açıklamasını PM toplantısında da tekrarlayarak, sürece destek isteyeceği öğrenildi. Özel, PM üyelerinin de Cumhur İttifakı seçmeninin ağırlıklı olduğu alanlara yoğunlaşmalarını ve ihmal edilmemeleri talimatı verecek.

‘YIKICI’ DEĞİL ‘YAPICI’ OLACAK

Özel’in 2026’yı ‘seçim yılı’ olarak belirlediğini hatırlatan parti kurmayları, CHP liderinin yeni dönemde hükûmeti ağır sözlerle değil, yapıcı bir dille eleştireceği ve diyalog kapılarını açık tutacağı ifade ediliyor.

‘İMAMOĞLU’ VURGUSU AZALACAK

Öte yandan Özgür Özel, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu için başlattığı mitinglerin dilini de büyük oranda değiştirecek. Kurmaylarına “Siyasileri değil, vatandaşları konuşacağız. Enerjimizi vatandaşların sorunlarına, problemlerine ayırmamız, sorunları nasıl çözeceğimizi anlatmamız gerekiyor” diyen Özel’in, mitinglerindeki konuşmalarında İmamoğlu’na daha az yer vermeye başlayacağı öğrenildi.

23 İL BAŞKANIYLA GÖRÜŞECEK

Bu arada Özel, yarın Doğu ve Güneydoğu’da 23 il başkanı ve 23 kanaat önderiyle bir araya gelecek. Toplantıda “Terörsüz Türkiye” komisyonunun hazırlayacağı raporun ardından gündeme gelecek yasal düzenlemelerle ilgili görüş alışverişi yapılacağı ve sürece dair görüşlerin paylaşılacağı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası