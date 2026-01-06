Partisinin grup toplantısında ekonomi gündemini değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm partilere çağrıda bulundu. Özel, "Emekliyi bu halde bırakamayız. Seyyanen zam vermek şarttır. Gelin bu hafta bu ayıbı temizleyelim." dedi.

TÜİK'in dün 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını açıklamasıyla memur ve emekli zammı belli olmuştu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam alacak.

EMEKLİ ZAMMINI AZ BULDU

Bu gelişmeler ülke gündeminde geniş yer bulurken bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önemli açıklamalar geldi.

Ekonomi gündemini değerlendiren Özel, "Emekliden kötüsü de var' dedi arkadaşlar, notları hazırlıyoruz. Dedim 'Daha ne kötüsü olacak?' 65 yaş aylığı, 5.390 liraymış olmuş 6.393 lira. Engelli aylığı, 4.300 liraymış olmuş 5.100 lira. Evde bakım maaşı 11.702 liraymış olmuş 13.878 lira. Türkiye büyük bir sosyal krizin, sosyal patlamanın eşiğindedir. Buradan bütün siyasi partilere, bilhassa Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sesleniyorum: Emekliyi bu halde bırakamayız. Kök maaşlara kanun yoluyla artış yapmak şarttır." dedi.

"GELİN BU AYIBI TEMİZLEYELİM"

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Seyyanen zam vermek şarttır. Bir emekli maaşının bir asgari ücretin altında olması kabul edilebilir değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. Gelin bu hafta bu ayıbı temizleyelim."

