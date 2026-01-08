Özgür Özel’in, kapalı grup toplantısında vekillere “Seçimleri kazanamazsak ben en az 30 yıl hapis yatarım. Siz de benimle birlikte yatarsınız” diyerek üstünü kapatmaya çalıştığı yolsuzlukları âdeta itiraf ettiği belirtildi.

Bir yıla yakın zamandır İstanbul Büyükşehir başta olmak üzere CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den itiraf gibi açıklama geldi.

Özel’in milletvekilleriyle buluştuğu toplantıda, ilk cumhurbaşkanlığı seçimini kastederek “Eğer seçimleri kazanamazsak ben en az 30 yıl hapis yatarım. Siz de benimle birlikte bunun çilesini çekersiniz siz de yatarsınız” dediği belirtildi.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş’ın TGRT Haber’de ifşa ettiği sözler, CHP’deki korkuyu da açığa çıkardı. Özel’in itiraf anlamına gelen sözlerini duyan bazı milletvekillerinin şoke olduğu ortaya çıktı.

CHP liderinin sözlerinin İBB’deki yolsuzluk skandallarına karışan milletvekillerine de gözdağı anlamı taşıdığı belirtiliyor. İsimleri yolsuzluklarla anılan CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinin ardından fezleke hazırlanmıştı. Dosyalar Meclis’e gönderilmişti.

Özellikle Özgür Karabat’ın İETT ihalelerinden milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı belirtiliyordu. CHP lideri, haklarındaki şaibelere rağmen bu isimleri A Takımı’na almıştı. Özel, yine İstanbul’daki birçok yolsuz soruşturmasında adı geçen Baki Aydöner’i de parti meclisine seçtirmişti.

