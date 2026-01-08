CHP lideri Özel'den suçluluk itirafı: Seçimi kazanamazsak 30 yıl hapis yatarım
Özgür Özel’in, kapalı grup toplantısında vekillere “Seçimleri kazanamazsak ben en az 30 yıl hapis yatarım. Siz de benimle birlikte yatarsınız” diyerek üstünü kapatmaya çalıştığı yolsuzlukları âdeta itiraf ettiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, seçimlerin kazanılamaması halinde kendisi ve milletvekillerinin yolsuzluk iddiaları nedeniyle hapis cezası alabileceği yönünde "itiraf" niteliğinde bir açıklama yaptığı belirtildi.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, seçimler kazanılamazsa kendisi ve vekillerin yolsuzluk iddiaları nedeniyle hapis cezası alabileceğini söyledi.
- Bu sözler, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının üstünü örtme çabaları ve partideki korkuyu açığa çıkaran bir "itiraf" olarak yorumlandı.
- Açıklama, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk skandallarına karışan milletvekillerine gözdağı olarak değerlendirildi.
- CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkında İBB yolsuzluklarıyla ilgili fezlekeler hazırlandığı belirtildi.
- Özgür Karabat'ın İETT ihalelerinden haksız kazanç sağladığı iddia edilmesine rağmen, Özel'in bu isimleri A Takımı'na dahil etmesi dikkat çekti.
Bir yıla yakın zamandır İstanbul Büyükşehir başta olmak üzere CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den itiraf gibi açıklama geldi.
Özel’in milletvekilleriyle buluştuğu toplantıda, ilk cumhurbaşkanlığı seçimini kastederek “Eğer seçimleri kazanamazsak ben en az 30 yıl hapis yatarım. Siz de benimle birlikte bunun çilesini çekersiniz siz de yatarsınız” dediği belirtildi.
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş’ın TGRT Haber’de ifşa ettiği sözler, CHP’deki korkuyu da açığa çıkardı. Özel’in itiraf anlamına gelen sözlerini duyan bazı milletvekillerinin şoke olduğu ortaya çıktı.
CHP liderinin sözlerinin İBB’deki yolsuzluk skandallarına karışan milletvekillerine de gözdağı anlamı taşıdığı belirtiliyor. İsimleri yolsuzluklarla anılan CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinin ardından fezleke hazırlanmıştı. Dosyalar Meclis’e gönderilmişti.
Özellikle Özgür Karabat’ın İETT ihalelerinden milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı belirtiliyordu. CHP lideri, haklarındaki şaibelere rağmen bu isimleri A Takımı’na almıştı. Özel, yine İstanbul’daki birçok yolsuz soruşturmasında adı geçen Baki Aydöner’i de parti meclisine seçtirmişti.