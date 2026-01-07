Özgür Özel, CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukları örtbas etmek için geliştirdiği sert söylemler toplumda karşılık bulmayınca yeniden “normalleşme”yi hatırladı. Özel “Kavga dilini bırakarak normalleşmeyi sürdürmeliyiz. Başka türlü yüzde 50’yi bulamayız” dedi.

FATİH ATİK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP’li belediyelerde peş peşe ortaya çıkan yolsuzlukları örtbas etmek için meydanlarda sert söylemlerde bulunan Genel Başkan Özgür Özel, yüzde 50+1 telaşına kapılınca yeniden “normalleşme”yi hatırladı.

Yolsuzlukları gündemden düşürmek için yerli ve millî firmalara boykot çağrısı yapan, gençleri sokağa davet eden Özel’in “normalleşme”ye dönmesi kamuoyunda Genel Başkan’ın yeni bir çark etmesi olarak yorumlandı.

Özgür Özel, önceki gün genel merkez binasında milletvekilleriyle kapalı olarak yaptığı grup toplantısında normalleşmeyi yeniden tartışmaya açtı. Edinilen bilgiye göre, Manisa’da yaptığı açıklamalara açıklık getiren Özel “Bizim Cumhur İttifakı tabanıyla sorunumuz yok. Kavga dilini bırakarak normalleşmeyi sürdürmeliyiz. Başka türlü yüzde 50’yi bulamayız. Normalleşme süreci anketlerde bize yarıyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.

Toplantıda normalleşme sürecine destek veren partililer de Özel ile benzer ifadeleri paylaşarak “İktidar olabilmemiz için AK Parti ve MHP’den oy almamız gerekiyor. Genel Başkan’ımız da kutuplaşma iklimini yok ederek iktidar yürüyüşünü devam ettirmek istiyor. Kutuplaşmayı bitireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisiyle birlikte parti üzerindeki gücünü daha da artıran Ekrem İmamoğlu’nun da normalleşme istediği öğrenildi. İmamoğlu’nun polemik siyaseti istemediği, tartışma ve mağduriyet üzerinden siyasetin partiye vakit kaybettirdiği düşüncesinde olduğu belirtiliyor.

İMAMOĞLU’NDAN VAZ MI GEÇİYOR?

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ilk gözaltına alındığında vatandaşların tepkisinin yüzde 100 olduğunu ancak tepkilerin zamanla düştüğünü anlattı. Sokaktaki tepkinin yüzde 20’lere indiğini söyleyen Özel, mitinglerde ülkenin genel sorunlarına ve gittikleri bölgede yerel başlıkları öne çıkardıklarını kaydetti.

CHP liderinin bu sözleri İmamoğlu gündeminin geri plana bırakılacağı biçiminde yorumlandı.

Öte yandan CHP’de 2026 seçim yılı olarak belirlenirken Özgür Özel, bu taleplerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Muhtemel bir seçim için hedefledikleri vekil sayısını açıklayan Özel “İktidara geliyoruz. Seçimlerde milletvekili sayısını 300’e çıkaracağız. İstanbul’dan 50 vekilimiz olacak” iddiasında bulundu.

Özgür Özel

MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR

Parti içi yaşanan gerilimlere değinen Özgür Özel “Beni üzenler ve benim üzdüğüm arkadaşlarım olmuştur ama hepinizi seviyorum bundan sonra birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.

Özel’in adını anmadığı bir milletvekili hakkında ise “hiç sevmiyorum” imasında bulunduğu öğrenildi. Özel’in kastettiği kişini geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçeceğini açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır olduğu belirtiliyor.

Özgür Özel’in sözlerini yorumlayan CHP’ye yakın kaynaklara göre ise, CHP’nin İmamoğlu gündeminden vazgeçmesi ve normalleşme sürecine geri dönmesi mümkün görünmüyor.

BOYKOTTAN GERİ ADIM ATTI

CHP Genel Başkanı Özel, yeni yılın ilk grup toplantısında medya boykotunu kaldırıldığını söyledi. 2026 yılı için “beyaz sayfa” açtıklarını ifade eden Özel “19 Mart’tan sonra bizi duymayana, görmeyene boykot yaptık. Şimdi hepsine söylüyorum; 2026’da size beyaz sayfa açıyoruz. Her bir eleştiri başımızın tacıdır ama bizi görmeyip de dibi görenlere söylüyorum; boykot listesini boşaltıyorum, sizi izlemeye devam edeceğiz” dedi.

PARTİLİLERE BAŞKA, MEDYAYA BAŞKA

ABD’ye tepki göstermemekle eleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, kapalı grup toplantısında ABD ile karşı karşıya gelmeyeceklerini söylediği öğrenildi.

CHP kulislerine göre Özel, Maduro fotoğrafını göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ederken gerçek düşüncesini ortaya koyuyordu. Ancak milletvekillerine, “ABD ve İngiltere’nin politikaları sabit olur, liderleri gelip geçicidir. ABD’ye kafa tutmayacağız” talimatı verdi.

BARACK İLE DE GÖRÜŞEMEMİŞ

Avrupalı liderlerin kendisiyle beş dakika bile görüşmemesinden yakınan CHP liderinin ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barack ile de görüşemediği ortaya çıktı. Elçinin kendisini ziyarete gelmediğini milletvekillerine anlatan Özel’in “Alt düzeyde temas kurmak istediler bu kez ben görüşmeyi kabul etmedim” dediği öğrenildi.

Dış politikayı polemik konusu yapmakla eleştirilen Özel’in, ayrıca “Tek sesli olalım. Diplomasi zor bir alan, benim sosyal medya paylaşımlarımı takip edin” uyarısında bulunduğu belirtildi.

