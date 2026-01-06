AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, yaklaşan seçim sürecine ilişkin değerlendirmesinde ekonomik adımların siyasi tabloyu etkileyebileceğini savundu. Tayyar, emeklileri derin yoksulluktan kurtarmaya yönelik seyyanen zam gibi ek düzenlemelerin 2027 yılında hayata geçirilmesinin planlandığını, ayrıca emekliler arasındaki zam farklarının giderilmesinin de gündemde olduğunu ifade etti.

AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaklaşan seçim sürecine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tayyar, paylaşımında siyasi partilerin mevcut durumunu ve seçime giderken oluşan tabloyu kapsamlı şekilde ele aldı. Tayyar, emeklilere yapılması planlanan seyyanen zam ile ilgili olarak da tarih verdi.

"AK PARTİ TOPARLIYOR, CHP SORGULUYOR"

Şamil Tayyar, paylaşımında seçim atmosferine girildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Seçime doğru son düzlükte… AK Parti toparlıyor, CHP sorguluyor. Muhaliflerin referans aldığı araştırma şirketlerinin çalışmalarında bile AK Parti oylarında artış gözlemlenirken, CHP beklediği sıçramayı bir türlü yapamıyor."

Tayyar, CHP’nin izlediği siyaset tarzına ilişkin değerlendirmelerinde, "Silivri merkezli ve marjinal grupları önceleyen yaklaşımın, CHP’nin siyaset zeminini daralttığı yönündeki yorumlarımıza daha önce tepki gösteren Özel’in, ikinci normalleşme planına yönelerek hatasıyla yüzleşmek istediği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

"KUTUPLAŞTIRICI SİYASET CHP’Yİ UZAKLAŞTIRDI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti içi değerlendirmelerine de değinen Tayyar, paylaşımında şunları söyledi:

"Partisinin vekilleriyle kapalı toplantıda bir araya gelen Özel’in, kutuplaştırıcı siyasetin CHP’yi 50+1 hedefinden uzaklaştırdığını söylemesi, bu endişedendir. Unuttukları bir başka vaka, devlet yönetme duygusunu topluma aşılayamamaları, güven oluşturamamalarıdır."

EKONOMİ VURGUSU

AK Parti’nin son dönemdeki politikalarına da değinen Tayyar, "AK Parti ise ulusal ve uluslararası krizlerle de aldığı doğru pozisyonla güven duygusunu yeniden pekiştirmeye başladı. Son yıllarda AK Parti’nin irtifa kaybına yol açan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonla mücadelede kat edilen mesafe ve kısmi iyileştirici adımlar da pozitif beklentilere yol açtı." dedi.

"EMEKLİYE SEYYANEN ZAM 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR"

Şamil Tayyar, ekonomi ve kamu reformlarına ilişkin beklentileri sıralayarak paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Yeterli olmasa da asgari ücrete değerleme oranının üzerinde artış yapılması, MTV, tapu harcı gibi bazı vergi kalemlerindeki artışın değerleme oranının altında tutulması, pozitif yönde zihniyet değişimine işaret ediyor. Ayrıca yeni dönemde… Tüm kamu çalışanlarının iş ve gelir şartlarını yeniden düzenleyen kapsamlı bir kamu reformunun bu yılın sonuna doğru somutlaşması bekleniyor. Emeklileri derin yoksulluğun pençesinden kurtaracak seyyanen zam gibi iyileştirici ek düzenlemelerin 2027 yılında yürürlüğe sokulması planlanıyor. SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi konusu da değerlendiriliyor."

"AK PARTİ RAKİPSİZ KALIR, ÖZEL İLK SEÇİMDE ADAYA VEDA EDER"

Şamil Tayyar, "Ayrıca, reel sektörün krediye ulaşım kolaylığı gibi bir dizi tedbiri bunlara ekleyebiliriz. Refahın tabana yayılması ve ekonomideki genel iyileşmeyle birlikte temel hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi gibi toplumsal hayatın bir çok alanına dair reformlarla rüzgarın arkaya alınması düşünülüyor. Başarılabilirse, seçime doğru tüm siyasi hesaplar altüst olur. AK Parti rakipsiz kalır, Özel ilk seçimde adaya veda eder." ifadelerini kullandı:

Haberle İlgili Daha Fazlası