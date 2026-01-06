Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç İstihdam Hamlesi Tanıtım Programı'nda konuştu. Gençlere yönelik müjdeleri sıralayan Erdoğan, "Ulusal Staj programını İŞKUR'un uhdesine devrettik. 3 yılın sonunda 750 bin öğrencimizi iş hayatına hazır hale getireceğiz. Her öğrenciye meslek danışmanı atacağız ve 18-25 yaş arası gençlere ilk 6 ay maaş devletten olacak" dedi. Erdoğan ayrıca günlük 1083 lira olan cep harçlığının 1375 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Genç İstihdam Hamlesi- Güç Tanıtım Programı'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Gençliğin üretim çağı güç programı vesilesi ile sizlerle beraber olmanın özellikle de gençlerimizi burada ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bazı değerler var ki zamanın ruhu ne olursa olsun kıymetini ve önemini asla yitirmez. Emek; onlardan biridir. Alın teri dökerseniz, azminizi besleyip büyütürseniz başarıya erişirsiniz.

Milletin emanetini devraldığımız günden beri bilhassa emeğe hak ettiği değerin verilmesi konusunda büyük bir hassasiyetle hareket ettik. Kimsenin mağdur olmadığı, herkesin geleceğe güvenle baktığı sistemi hamdolsun hayata geçirdik.

Muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz. Boğazlarına kadar baktıkları rüşvet yolsuzluk çamurundan duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak çalışanlara rağmen biz gençlerimizin elinden tutuyoruz. Onlara daha iyi bir gelecek sağlamak için çaba içerisindeyiz. Çünkü bizim derdimiz var, bu ülkeyle ilgili hayallerimiz var, büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var.

Bunun için her alanda kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Vizyonlarına her zaman inandığımız gençlerimizin kabiliyetlerinden istifade etmeye önem veriyoruz.

Erdoğandan gençlere müjdeler: İlk 6 ay maaş devletten, günde 1375 lira cep harçlığı, meslek danışmanlığı...

GENÇ İSTİHDAM HAMLESİ NEDİR?

Genç İstihdam Hamlesi 5 temel destek alanını kapsıyor. Bu programla her gencin kabiliyetlerini iş gücü piyasasına aktarabildiği, meslek hayatına başlarken devletinin yanında hissettiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz.

STAJ SİSTEMİNDE YENİLİKLER

Ulusal Staj programını İŞKUR'un uhdesine devrettik. Aynı şekilde 10'dan fazla çalışanı olan ve özel sektör işletmelerindeki çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle aktif işgücü programlarından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 stajyer zorunluluğu getirdik.

Staj desteklerimiz için önümüzdeki 3 yıl için 27 milyar liralık bütçe ayırdık. 800 bin gencimiz bu destekten faydalanacak. Staj dönemlerinde gençlerimizin prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak 3 yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerini staj başvurularını bugün itibariyle İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz.

Mesleki eğitim ile 'ara eleman' tabiri artık değişti.

Her öğrencimize iş ve meslek danışmanı atacağız.

Öğrencilerimizi yönlendirip farklı sektörlerdeki işverenlerimizle bir araya getireceğiz. Bu suretle her sene yaklaşık 250 bin meslek lisesi son sınıf öğrencisini, bu danışmanlarla buluşturacak, 3 yılın sonunda 750 bin öğrencimizi iş hayatına hazır hale getireceğiz.

Son yıllarda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin sayısında ciddi bir azalma var. Ancak bunu kalıcı hale getirmeliyiz.

İşverenlerimize kritik bir sorumluluk düşüyor. İş hayatına ilk adımını atacak gençlerimize uygun iş, adil ücret, öngörülebilir çalışma şartları temin etmek durumundayız.

İLK 6 AY MAAŞLARI DEVLETTEN!

Ev genci gibi incitici ifadelerle gençlerimiz hedef alınıyor. Gençlerimizin potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik, etmeyeceğiz. Özel sektörle işbirliğinde tasarladığımız bu programla 18 - 25 yaş arası işe girenlerin, girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Aynı şekilde ilk sigortalarını başlatarak 6 aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz. Üstelik bunun karşılığında işverenler herhangi bir istihdam garantisi şartı istemiyoruz. Verdiğimiz bu desteklerle işverenlerimizin ilave istihdam sağladığı durumlarda giriş bir maliyet kalemi olmaktan çıkacak. 6 ay boyunca güvenli bir başlangıç, aynı şekilde "tecrübesiz" şeklindeki önyargıyı da fiilen ortadan kaldırmış olacak. Projeden en az bir küçük ölçekli 216 milyar lira kaynak ayırmayı öngördüğümüz bu programdan her sene 250 bin kişi olmak üzere 3 yılda 750 bin gencimizin yararlanmasını amaçlıyoruz.

CEP HARÇLIĞI GÜNLÜK 1365 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

İŞKUR Gençlik Programı'nı geçtiğimiz yıl uygulamaya aldık. Büyük ilgiyle karşılandı. Haftada 1-3 gün çalışarak gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı 150 bine ulaştı. Şimdi bunu daha da büyütüyor ve güçlendiriyoruz. Günlük 1083 lira olan cep harçlığı 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece aylık 15 bin liradan 19 bin liraya çıkarmış oluyoruz. İş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık sigortası primlerini de üzerinden bu surette önümüzdeki 3 yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize 108 milyar lira kaynak ayırdık.

Gençlerimize hayırlı olsun."

