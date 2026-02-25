Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, DEAŞ’ın sahada etkili bir güç olmadığını ve ülkede istikrar sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Suriye’ye geri dönemeyeceğini belirterek, ülkedeki istikrarsızlık sürecinin sona erdiğini dile getirdi.

Baba, Rakka ve Deyrizor illerine güvenlik güçlerine yönelik bazı saldırılar düzenleyen DEAŞ hücrelerine karşı çeşitli operasyonlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Suriye’nin DEAŞ ile mücadelede önemli bir deneyime sahip olduğunu dile getiren Baba, aşırıcılık söylemini ve buna zemin hazırlayan ortamı ortadan kaldırmayı başardıklarını kaydetti.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Terör örgütü DEAŞ’ın 21 Şubat’ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısında bulunmasının ardından son dört günde düzenlenen saldırılarda 7’si güvenlik güçlerinden olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetmişti.

