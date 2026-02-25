UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanşında Bodo/Glimt, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Inter’i deplasmanda da 2-1 yenerek 5-2 üstünlükle bir üst tura yükseldi. 42 bin nüfuslu Norveç ekibi, büyük sürprize imza attı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Inter ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Bodo/Glimt, 2-1'lik skorla kazandı.

42 bin nüfuslu bir şehrin takımı olan Bodo/Glimt, ilk maçın ardından rövanşta da kazanarak bir üst tura yükseldi. Norveç temsilcisine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Jens Hauge ve 72. dakikada Hakon Evjen kaydetti. Inter'in tek golü 76. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.

Bu sonuçla birlikte karşılaşmayı 2-1 kazanan Bodo/Glimt, Inter'i eleyerek adını bir üst tura yazdırdı.

GECENİN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt ve Newcastle United, son 16 turuna yükseldi.

Bayer Leverkusen 0-0 Olympiakos (2-0)

Inter 1-2 Bodo/Glimt (1-3)

Newcastle United 3-2 Karabağ (6-1)

