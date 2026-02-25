Zirvedeki rakipleri formsuz ama siyah beyazlılar gücünü ve ritmini buldu. Kolay puan kayıpları olmasaydı Beşiktaş şu anda yarışın ortasındaydı.

Murad Tamer - Beşiktaş’ta yeni transferle kazanılan güçlü kimliğin sevinci yaşanırken bir yandan da kaybedilen puanlara yanılıyor.

Siyah beyazlılar son olarak ligin en kompakt ve en az gol yiyen takımı Göztepe’yi pozisyon bile vermeden 4-0 gibi farklı bir skorla devirmeyi başardı. Şu anda ligin en coşkulu futbolunu oynayan takımı olan Beşiktaş, puan kaybettiği son dört maçta kazanmış olsaydı şu anda şampiyonluk yarışının içinde olacaktı. Siyah beyazlılar evindeki Gaziantep maçında sahadan 2-2’lik skorla ayrılmıştı.

BÜYÜK KAYIPLAR

Trabzonspor deplasmanında 3-1 öne geçmiş ve farka gitmek üzereyken El Bilal’in kırmızı kartı sonrası maç 3-3 bitmişti. Ligin en zayıf takımlarından Eyüpspor karşısında, üstelik öne geçmişken sahadan beraberlikle ayrılmıştı siyah beyazlılar. Seyircisinin önünde eski golcüsünü durduramayan Kartal, Alanyaspor maçından da 2-2’lik skorla ayrılmıştı. Bu dört maçta kaybedilen sekiz puan haneye yazılmış olsaydı siyah beyazlılar şu anda güçlü futboluyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterilecekti.

MURİLLO’NUN YÜZDE 50’Sİ

Siyah beyazlı formayla çıktığı üçüncü maçta muhteşem bir gole imza atan Murillo’dan beklenti daha yüksek. Panamalı oyuncunun transferini isteyen Beşiktaş Futbol Koordinatörü Serkan Reçber’in, “Murillo henüz yüzde 50’sini gösterdi. Ondan çok aha fazla katkı alacağız” dediği öğrenildi.

