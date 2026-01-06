Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD siyasi ilişkileri, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü! Venezuela meselesi ele alındı

VENEZULA ELE ALINDI

Liderler, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası