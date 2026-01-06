HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü! Venezuela meselesi ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD siyasi ilişkileri, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, savunma sanayii iş birliği, ticaret hacmi hedefleri ve Gazze ile Venezuela başta olmak üzere bölgesel/küresel konuları ele aldı.
- Liderler, Türkiye-ABD ikili siyasi ilişkilerini değerlendirdi.
- Savunma sanayii alanındaki iş birliği masaya yatırıldı.
- İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar konuşuldu.
- Gazze ve Venezuela gibi bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
VENEZULA ELE ALINDI
Liderler, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
