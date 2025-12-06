Kamudaki 30 bin liralık zam teklifi geri çekildi. Şamil Tayyar talimatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiğini söyleyip 2027’den itibaren milyonlarca kamu personelini kapsayacak kapsamlı bir reformun yolda olduğunu açıkladı.

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için toplantıların yaklaşmasıyla birlikte, kamudaki üst düzey yöneticilere 30 bin TL seyyanen zam verilmesi önerisinin gündeme gelmesi, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Yaşanan tepkilerin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan önerge geri çekildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şamil Tayyar, TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiriyor! Yeni reform çalışması yolda

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Tayyar, söz konusu teklifin geri çekileceğini bir gün önceden öğrendiğini belirterek, bu adımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla atıldığını ifade etti. Ayrıca kamuda çalışanlar için baştan sona kapsamlı bir düzenlemenin yapılacağı bilgisini verdi.

Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

"Burada bir sıkıntı varsa tepki çekecek şekilde değil, ciddi bir hazırlıkla kapsamlı bir düzenleme hazırlayın, bunu getirin, bunu Meclis'ten geçirelim' diyor."

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilgili bilgi veren Tayyar, “2026 yılı içinde kamu reformuna dair taslak Meclis’e sunulacak. Benim öngörüm, 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak bir uygulama hayata geçebilir” dedi.

MİLYONLARCA KAMU ÇALIŞANI FAYDALANACAK

Tayyar, yeni reformun kapsamını ise şöyle özetledi:

“Yaklaşık 5-6 milyon kamu personelini doğrudan ilgilendirecek ve herkesin faydalanacağı kapsamlı bir reform olacak. Muhtemelen yeni görev tanımları ve kadro yapıları oluşturulacak, buna bağlı olarak maaş skalası belirlenecek ve tüm kamu çalışanları bundan yararlanacak.”

